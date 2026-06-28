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Büyükçekmece'de oto galerideki görevlinin silahla ayağından vurulması güvenlik kamerasında

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Büyükçekmece'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ayağından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'deki iş merkezinde faaliyet gösteren oto galeride önceki gün düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş merkezinde yer alan oto galeride görevli V.B, önceki gün iş yerinde silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Polisin, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iş merkezine gelen şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışanlara doğru ateş açması, bir kişinin ayağından vurulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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