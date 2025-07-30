Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Büyükçekmece'nin Celaliye Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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