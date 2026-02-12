Haberler

Büyükçekmece'deki iş yerine molotofkokteyli saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotofkokteyli atan 3 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin olay sonrası iş yeri sahibine tehdit mesajları ilettikleri belirlendi.

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotofkokteyli attıkları ve işletmeciyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki market olarak faaliyet gösteren iş yerine molotofkokteyli atılmasına ilişkin çalışma yaptı.

İş yeri sahibinin bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin olaydan yaklaşık 6 gün sonra 3 saniyelik videoyla "Seni kaç gün daha koruyacaklar?" şeklinde mesaj attıklarını, içeriğinde ise araçla geçerken iş yerini video alma anına ait görüntü olduğunu belirledi.

Ekipler, cep telefonu kayıtları ile çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin geliş-gidiş güzergahları üzerinden adres ve kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüpheliler Ö.F.E.'nin (23), Y.U. (23) ve 18 yaşından küçük şüpheli B.U.T, saklandıkları eve düzenlenen özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüphelilerden birinin cep telefonunda da mağdura atılan tehdit mesajları ile video kaydı görüldü.

Ö.F.E'nin çeşitli suçlardan 7, Y.U'nun 2, B.U.T'nin 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iş yerine saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen kapüşonlu 2 şüphelinin yanlarında getirdikleri molotofkokteylini markete fırlatıp, koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!