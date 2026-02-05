Haberler

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon iş yerine girdi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan bir kamyon, yolda seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra bir diş polikliniğine girdi. Olayda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürüsü olay yerinden kaçtı.

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde ilerleyen asansörlü nakliye kamyonu, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı refüjdeki ağaç ve yol tabelalarını devirdi.

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra diş polikliniği olarak hizmet veren iş yerine girdi.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
