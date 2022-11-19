Büyükçekmece'de karısını silahla öldüren kişi intihar etti Güncel Haberler Büyükçekmece'de tartıştığı karısını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Büyükçekmece'de tartıştığı karısını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Hüseyin Karabulut (73), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u (49) silahla vurarak öldürdü. Hüseyin Karabulut, daha sonra aynı silahla intihar etti. Apartmandaki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Hüseyin Karabulut Büyükçekmece Fatih Güncel Haberler

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