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Karagöz Sanatımız Sergisi İstanbul’da

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27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ‘Karagöz Sanatımız’ sergisi açıldı. Cengiz Özek’in küratörlüğündeki sergi, ışıklandırmalı figürlerle Karagöz dünyasını 2 Ağustos’a kadar sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde "Karagöz Sanatımız" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Karagöz sanatçısı, İstanbul Karagöz Kukla Vakfı Kurucu Başkanı ve serginin küratörü Cengiz Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Karagöz'ün dünyasını anlatan birçok figürün yer aldığını söyledi.

Özek, ziyaretçilerin Karagöz'ü derinlemesine tanıyabileceği bir sergi oluşturduklarını belirterek, "Sergide aynı zamanda Karagöz'ün bugün de devam ettiğini anlatan son dönem çalışmalarımdan örnekler sunulmakta. Seyirciler, Karagöz'ün tekniği ve onunla ilgili kullanılan enstrümanlar hakkında da fikir sahibi olup buradan çıkabiliyorlar. Ziyaretçiler bu sergide Karagöz'ü çok boyutlu olarak tanıyacak. Çünkü Karagöz sadece Karagöz, Hacivat, Zenne ve Çelebi'den oluşmuyor, içinde birçok karakter var. Ziyaretçiler onun dünyasına bir yolculuk yapabilecek ve bugünle nasıl buluşabileceği hakkında fikir sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

Eserlerin sergilenmesi için arkadan ışık vuran özel bir düzenleme yaptıklarını dile getiren Özek, "Figürlerin arkadan ışık alması önemli çünkü hepsi transparan. Bir ışıkla birlikte seyredildiğinde çok daha iyi algılanabiliyor ve renklerinin bütün canlılığını hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle burada da özellikle buna dikkat etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Sergi, 2 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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