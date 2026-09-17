Büyükçekmece'de hafriyat kamyonunun dorsesinde yangın

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesinde yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Celaliye mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hafriyat kamyonunun dorsesinde yangın çıktı. Yangını gören sürücüler araçlarını durdurarak müdahale etti ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında kamyonun dorsesinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı