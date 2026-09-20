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Büyükçekmece'de göçük altındaki işçinin cesedine ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Büyükçekmece'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının tamamlanmasıyla işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.

Alkent 2000 Mahallesi'nde dün saat 18.40 sıralarında bir inşaat alanında meydana gelen, bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı alanda arama çalışmaları tamamlandı.

Gece saatlerinde projektörlerle aydınlatılan olay yerinde itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri toprak altında kalarak hayatını kaybeden A.M. isimli inşaat işçisinin cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay

Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kalmıştı. Ekipler, işçilerden birini yaralı olarak kurtarmış, diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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