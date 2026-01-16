Büyükçekmece'de bir genci "airsoft" silahla darbedip ateş eden 5 zanlı yakalandı

Büyükçekmece'de bir genci yere yatırarak "airsoft" silahla metal boncuk atan ve darbeden 3'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam, Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Caddesi'nde 5 gençten oluşan grubun bir kişiyi darbettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Araştırmalarını derinleştiren polisler, şüphelilerin kendilerinden kaçan genci ilk önce yere yatırdıklarını, ardından metal boncuk atan "airsoft" silahını alarak, vücuduna ateş edip tekmeleyerek darbettiklerini belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen B.İ. (20), E.E. (19), M.Ş.C. (14), M.Y.D. (17) ile Y.D.Y. (14) gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yere yatırdıkları gence "airsoft" silahla ateş ederek darbetmeleri ile polis tarafından yakalanma anı, cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.