Haberler

Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de bir fabrikanın açık alanında palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.

Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu