Restoranda buluştuğu eski eşi, teklifini reddedince deliye döndü

Büyükçekmece'de geçen cuma günü Pınartepe Mahallesi'nde iddiaya göre Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi. Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti.

RET CEVABINI DUYUNCA DELİYE DÖNDÜ

Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D. sokak ortasında dövdü. Yediği darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel