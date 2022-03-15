Restoranda buluştuğu eski eşi, teklifini reddedince deliye döndü - Haberler

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Restoranda buluştuğu eski eşi, teklifini reddedince deliye döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Büyükçekmece'de Can Ö., buluşup birlikte yemek yediği eski eşi Semra D.'yi evine davet etti. Kadının gelmek istememesi üzerine sinirlenen eski koca, Semra D.'yi sokak ortasında dövdü.

Büyükçekmece'de geçen cuma günü Pınartepe Mahallesi'nde iddiaya göre Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi. Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti.

RET CEVABINI DUYUNCA DELİYE DÖNDÜ

Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D. sokak ortasında dövdü. Yediği darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi.

Restoranda buluştuğu eski eşi, teklifini reddedince deliye döndü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Restoranda buluştuğu eski eşi, teklifini reddedince deliye döndü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cuma, Güncel, Haberler

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