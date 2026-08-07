Büyükçekmece'de Denizde Kaybolma İhbarı

Büyükçekmece'de denizde bir kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahilinde dün akşam saatlerinde denizde bir kişinin çırpındığını gördüklerini belirten çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler ihbarın yapıldığı bölgede denizden ve kıyıdan arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve 2 bot ile İstanbul İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri dron ile deniz yüzeyini tararken, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi de dalış yaptı. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla sahilde bekletiliyor.

Denizde kaybolduğu değerlendirilen kimliği belirsiz kişiyi bulmaya yönelik çalışmaların gün batımına kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA