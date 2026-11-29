Büyükçekmece'de D-100'de devrilen midibüste sürücü ve 4 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Güzelşehir mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GZC 095 plakalı midibüs devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 yolcu yaralanırken, 5 yaralı sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Büyükçekmece'de midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Güzelşehir mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GZC 095 plakalı midibüs devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA