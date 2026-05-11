Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Büyükçekmece'de, iki grup arasında parkta çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Muratçeşme Mahallesi'nde yer alan Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kavgada yaralanan Savaş I'nın hastanede tedavisi devam ederken, ağır yaralanan Abdülbaki Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.
Kaynak: AA / Adem Koç