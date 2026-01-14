Haberler

Büyükçekmece'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde cep telefonu çalan A.K., güvenlik kameralarına yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının çok sayıda suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde cep telefonu hırsızlığı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Dizdariye Mahallesi'ndeki İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giren bir şüpheli bankoda bulunan cep telefonunu çaldı.

İhbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
