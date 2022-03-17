BÜYÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'de Şaban Tan, evde tartıştığı 50 yaşındaki babası Hasan Tan'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Şaban Tan, babası Hasan Tan, (50) ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Şaban Tan, babasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Tan, polise teslim oldu.