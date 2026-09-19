Büyükçekmece'de Alkent 2000'deki inşaatta toprak kayması, 2 işçi göçük altında kaldı

Büyükçekmece'de Alkent 2000'deki inşaatta toprak kayması, 2 işçi göçük altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de Alkent 2000 Mahallesi'ndeki konut inşaatında toprak kayması meydana geldi, 2 işçi göçük altında kaldı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edilerek işçileri arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.
Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA