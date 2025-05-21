Büyükçekmece'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Büyükçekmece'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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