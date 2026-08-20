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Firari Hükümlü Villada Yakalandı

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Büyükçekmece'de 14 ayrı suçtan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Büyükçekmece'de 14 ayrı suçtan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" başta olmak üzere 14 ayrı suçtan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu kapsamda aranan C.A'nın (36) Türkoba Mahallesi'ndeki bir villada bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü C.A. yakalandı. Adreste yapılan aramalarda tabanca, şarjör ve çeşitli çaplarda 101 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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