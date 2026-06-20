Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü

Büyükçekmece'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında ailesiyle denize giren A.H. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

A.H, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.