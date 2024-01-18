CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 20 gözaltı

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon sırasında aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bazı personellerin rüşvet aldığı iddiası üzerine bir operasyon düzenlendi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Rüşvet soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipleri, imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirledi.

Belediye çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında yer aldığı 20 kişi gözaltına aldı.