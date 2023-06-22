Büyükçekmece Belediyesi Güzelce Marina'daki Kaçak Tesisleri Yıktı

Büyükçekmece Belediyesi, Güzelce Mahallesi'nde bulunan Güzelce Marina Yat Limanı'nda bulunan kaçak restoran ve tesisi yıktı. Yat limanı işletmecileri ile yapılan yazışmalar sonuç vermedi ve Encümen Kararı gereğince Büyükçekmece Belediyesi tarafından polis ve zabıta gözetiminde yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, Güzelce Mahallesi'nde bulunan Güzelce Marina Yat Limanı'ndaki dalgakıran üzerine kaçak olarak yapılan restoran ve tesisi yıktı.

Güzelce Yat Limanı'nda deniz tarafındaki dalgakıran üzerine işletme sahipleri tarafından kullanım amacına, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 480 metrekarelik alanda yapılan tesis, işletme sahiplerinin engelleme çabalarına rağmen Encümen Kararı gereğince Büyükçekmece Belediyesi tarafından polis ve zabıta gözetiminde yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yat limanının mevcut iskele yapısı üzerine ve bitişiğinde ruhsatsız ve izinsiz tesis yapıldığını tespit etti. Yat limanı işletmecileri ile yapılan yazışmalar sonuç vermedi. 12.10.2021 tarih ve 1349 sayılı Encümen Kararı'nda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine istinaden tutulan yapı tatil tutanağı kapsamında, Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi Kiraz Sokak'taki yat limanında dalgakıran üstüne 480 metrekare yapı yapıldığı tespit edilerek kaçak yapının yıkılıp imar mevzuatına uygun hale getirilmesi kararı alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri tarafından yat limanındaki kaçak tesis yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda da "Güzelce Marina ve Yat Limanı'nda ruhsatsız yapı yapılmakta olduğunun tespit edildiğini ve Kullanım İzin Sözleşmesi" doğrultusunda gereğinin yapılmasını talep etti.