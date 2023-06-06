Büyükçekmece Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde 'Hedef Sıfır Atık' etkinliği düzenledi

Büyükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Hedef Sıfır Atık' sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine, çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı. Büyükçekmece Gölü Tepecik Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte çevre temizliği yapıldı ve yüzlerce ağaç fidesi dikildi. Ödül töreninde en çok atık toplayanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Hedef Sıfır Atık" sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine, çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı.

Büyükçekmece Gölü Tepecik Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çevre gönülleri ilk olarak Büyükçekmece Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde piknikçilerin bıraktığı tonlarca atık toplandı. Çevre temizliğinin ardından Büyükçekmece Belediyesi ekipleri ve çevre gönülleri tarafından bölgeye yüzlerce ağaç fidesi dikildi. İSTAÇ'ın İstanbul denizlerinde yaptığı temizlikler sırasında denizden çıkardığı atıkların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

ÇEVRE GÖNÜLLERİNİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Etkinliğe destek veren TEMA Vakfı ve İSTAÇ A.Ş. (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) tarafından minik çevrecilere eğitim verildi. Büyükçekmece'de faaliyet gösteren çevre dernekleri, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen Dünya Çevre Günü Etkinliği kapsamında bu yıl da en fazla atık toplayan mahalle muhtarlıkları, site, işletme ve okullara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenince konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece halkının her zaman çevre duyarlılığı ile ön plana çıktığını belirterek en çok atık yağ, ambalaj ve atık pil toplayan çevre gönüllerine teşekkür plaketi takdim etti. Gün boyu süren çevre günü etkinliğine katılan öğrenciler zaman zaman da eğlendi. Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri, söyledikleri şarkılar ile etkinliğe renk kattı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğine katılan çevre gönüllüleri, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Alya Aydınoğlu: "Ormanı temizlemek için geldim. Geri dönüşüm kutularına çöpleri atarak geri dönüşüm fabrikalarına gidiyorlar. Orada geri dönüştürüp yeniden dönüştürüp marketlere gidiyorlar. Şişeler, plastik atıklar, camlar her şey geri dönüştürülüyor."

-Zeynep Akkan: "Yaklaşık 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. 10 yıllık muhtarlığım süresince de çevre ödülleri konusunda çok ısrarla hep çalıştık. Hiç vazgeçmedik. Şu an ellerim titriyor. Kaç yıl olursa olsun heyecan vereye devam ediyor. Atık yağlar konusunda Sinanoba aslında bütün çevre konusunda Sinanoba bölgesi her zaman dikkatli davranıyor. Biz atık yağları kimseye bırakmadan ısrarla yıllardır almaya devam ediyoruz. Bu ödül yine bu sene bizim. Ben halkıma da bu anlamda teşekkür ediyorum. Belki ödül benim gibi görünüyor ama ben bunu Sinanoba adına aldım."

-Zeynep Aslan : "Dia Mare Sitesi yönetim kurulu başkanıyım. Biz bu projeye çok inandık atıkların geri dönüşümü konusunda. Bu konuda da Özgür Bey ile çok güzel iş birliği yaptık. Bizim katlarımıza özel kutulardan koyduk. Site sakinleri ve komşularımız da bu konuda bizimle çok güzel iş birliği yaptı ve biz 16 bin 800 kilogram atık toplayarak Büyükçekmece ilçesinde rekora imza atmış olduk. Bu konuda çok mutluyuz. Tüm insanlığın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yolda yürürken bir içecek kutusunu yere attığında ben uyarabiliyorsam bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Bence birbirimizi uyararak farkındalığı artırabiliriz."