Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı; hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı; hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli bir memurun, emanet bürosunda bulunan 50 kg gümüş ve 25 kg altını çaldığı tespit edildi. Şüphelinin İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, diğer bir şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'ndeki emanet bürosunda bulunan 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altın adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı belirtildi. Hırsızlığı gerçekleştiren memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, durumun tespiti üzerine emniyet ekipleri ile irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelemeleri devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: 'Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz'

"Daha büyük bir belayla karşılaşabiliriz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.