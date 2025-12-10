BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'nde Altın ve Gümüş Hırsızlığı Operasyonu: Gözaltı Sayısı 12'ye Yükseldi

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi 7 Aralık'ta gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.