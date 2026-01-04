Haberler

Marmara Denizi'nde arızalanıp sürüklenen LPG gemisi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle Büyükada'ya sürüklenen LPG gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi ile karaya oturmadan Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Marmara Denizi'nde, makine arızası nedeniyle Büyükada'ya sürüklenen LPG gemisinin karaya oturmasının engellendiği ve Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "BITIHI 2 isimli LPG gemisi, makine arızası sonucu Büyükada'ya doğru sürüklenmiş ve KURTARMA-9 römorkörümüzün müdahalesi sonucu karaya oturması engellenmiş olup, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var