Marmara Denizi'nde arızalanıp sürüklenen LPG gemisi kurtarıldı

Marmara Denizi'nde, makine arızası nedeniyle Büyükada'ya sürüklenen LPG gemisinin karaya oturmasının engellendiği ve Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "BITIHI 2 isimli LPG gemisi, makine arızası sonucu Büyükada'ya doğru sürüklenmiş ve KURTARMA-9 römorkörümüzün müdahalesi sonucu karaya oturması engellenmiş olup, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.