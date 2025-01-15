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Büyükada Kıyılarında Müsilaj Görüldü

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Marmara Denizi'nde Büyükada kıyılarında müsilaj oluştu. Beyaz tabaka deniz yüzeyini kaplayarak dikkat çekti.

Büyükada'da müsilaj görüldü

İSTANBUL - Büyükada kıyılarında müsilaj ortaya çıktı. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde Büyükada kıyılarında müsilaj görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz tabakanın deniz yüzeyini kapladığı fark edildi.

Büyükada Kıyılarında Müsilaj Görüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ ABANOZ - Güncel
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