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Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili Türk Büyükleri Parkı'ndaki törende, Kaymakam İbrahim Ergin ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona erdi.

Bahşılı

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Mar?ı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bi?kin, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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