Sanatçı Kayahan'ın doğum günü anısına CSO Ada Ankara'da konser düzenlendi
Merhum sanatçı Kayahan, doğum günü anısına CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle anıldı. Kızı Beste Açar öncülüğünde hazırlanan programda, ustanın unutulmaz şarkıları farklı sanatçılar tarafından seslendirildi.
Merhum sanatçı Kayahan, doğum günü anısına CSO Ada Ankara'da düzenlenen "Büyük Usta Kayahan, İyi Ki Doğdun Konseri"nde anıldı.
Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Kayahan'ın farklı dönemlerde ses getiren şarkıları müzikseverlerle buluştu.
Sanatçının kızı Beste Açar'ın öncülüğünde hazırlanan programda, hafızalarda yer eden Kayahan eserleri farklı sanatçıların yorumlarıyla seslendirildi.
Konserde Açar'ın yanı sıra Yılmaz Morgül, Alex, Bora Gencer, Erdal Çelik, Erdinç Erişmiş, Seda Yüksel ve Zeynep Türkeş de sahne aldı.
Program kapsamında Kayahan'ın müzik kariyeri ve sanat yaşamından kesitler de anılar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.