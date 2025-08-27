Büyük Taarruz'un İkinci Günü İçin Anma Videosu Yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un ikinci günü Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin video hazırladı.

Video, Bakanlığın NSosyal hesabından "Zaferin yankısı, bir milletin varoluş mücadelesi. 27 Ağustos 1922. Türk ordusu, Afyonkarahisar'ı alarak zafere giden yolu ardına kadar açtı. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ilerleyen kahraman ordu artık sadece cephede değil, tarihin altın sayfalarında da yürüyordu. O gün, yalnızca bir şehir kurtarılmadı.

Bir millet, 'Biz buradayız!' diye haykırdı. O haykırış, dağlarda yankılandı, yüz yıllara iz bıraktı." ifadeleriyle paylaşıldı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer alıyor.