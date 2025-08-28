Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören yapıldı.
Merkeze bağlı Anıtkaya köyünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Binbaşı Onur Kır, burada konuşma yaptı.
Tören, askeri birliklerin geçişi ve dua edilmesiyle sona erdi.
Törene, Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer ile il protokolü ve köylüler katıldı.
