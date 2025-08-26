Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki Kocatepe'de düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı. Törende bisiklet turu ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

BÜYÜK Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşen programda, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u sevk ve idare ettiği, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kocatepe'de gerçekleştirilen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı. Program kapsamında düzenlenen bisiklet turunun startını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş, tur liderine Türk bayrağını teslim ettikten sonra bisikletlileri uğurladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer'in günün anlam ve önemine yönelik konuşmasının ardından Piyade Binbaşı İbrahim Erdoğan, Büyük Taaruz harekatını anlattı.

KOCATEPE'DE TARİHİ ANLAR

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Albay Murat Bakıcı'nın komutasındaki SOLOTÜRK, Kocatepe üzerinde sergilediği manevralarla izleyenleri heyecanlandırdı. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri hem görsel şölen sundu hem de zafer ruhunu yeniden yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat

Tarihi zaferin yıl dönümüne damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Emniyete Mücahit Birinci talimatı
Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Yıldız futbolcudan gelen haber Galatasaray cephesini şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.