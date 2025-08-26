Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

BÜYÜK Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşen programda, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u sevk ve idare ettiği, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kocatepe'de gerçekleştirilen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı. Program kapsamında düzenlenen bisiklet turunun startını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş, tur liderine Türk bayrağını teslim ettikten sonra bisikletlileri uğurladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer'in günün anlam ve önemine yönelik konuşmasının ardından Piyade Binbaşı İbrahim Erdoğan, Büyük Taaruz harekatını anlattı.

KOCATEPE'DE TARİHİ ANLAR

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Albay Murat Bakıcı'nın komutasındaki SOLOTÜRK, Kocatepe üzerinde sergilediği manevralarla izleyenleri heyecanlandırdı. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri hem görsel şölen sundu hem de zafer ruhunu yeniden yaşattı.