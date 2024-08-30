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Giresunlular, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan kahramanları anma töreninde bir araya geldi

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Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan ve Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı. İscehisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen anma törenine, birçok kurum ve vatandaş katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık göstererek Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan, 42 ve 47'nci alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, ilçeye bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İscehisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Giresun Federasyonu tarafından şehitlik anıtına, çelenk sunuldu.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu program, Giresun Kültür Evi'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Törene, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, Giresun Federasyonu Başkan Yardımcısı Zafer Tahmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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