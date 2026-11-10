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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında İtalya ve Malta'da anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında İtalya ve Malta'da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında İtalya ve Malta'da törenlerle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anmak üzere Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, törendeki konuşmasında, Atatürk'ün Türk milleti için taşıdığı öneme işaret ederek, "Bunun ne kadar kıymetli olduğunu gerçekten içinden geçtiğimiz konjonktür, uluslararası, bölgesel konjonktür ve her gün yaşadığımız güvenlik ve siyasi sınamalar bize gösteriyor." dedi.

Ölümsüzlük tanımının, Mustafa Kemal'e en çok yakışan ifade olduğunu dile getiren Çomoğlu Ülgen, "Ruhu şad olsun. Onun ruhunda bütün şehitlerimizin, gözünü kırpmadan bu vatan için kendisini ateşe atan gazilerimizin, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah hayatta kalanlara da uzun ömürler versin. Devletimiz, Cumhuriyetimiz hep daim olsun." diye konuştu.

Silahlı Kuvvetler Roma Ataşesi Muhabere Yarbay Alper İçer de Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle yad ettiklerini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en zor günlerinde tarih sahnesine çıkmış, vatan topraklarının işgal altında olduğu, bağımsızlık umutlarının ağır bir sınavdan geçtiği bir dönemde Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesine inanmıştır." ifadesini kullandı.

İçer, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmenin, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmanın ve ülkenin itibarına katkı sağlamanın herkes için önemli bir sorumluluk olduğunu ve Atatürk'ün bağımsızlık, milli egemenlik, çağdaşlaşma ve barış anlayışının, bu sorumluluğu yerine getirirken kendilerine yol gösterdiğini söyledi.

Büyükelçilik İkinci Katibi Hatice Ünsay da geçmişten bugüne dünyanın dört bir yanında dik yürüyebiliyorlarsa bunun, Atatürk'ün sayesinde olduğunu belirterek, "Bizlere bir vatan, bir Cumhuriyet ve yarına güvenle bakabilme cesaretini bırakan Atamıza, vatan için, Cumhuriyet için ve yarınlarımız için yılmadan çalışmayı borçluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk ve tüm şehitler anısına kavrulan helva konuklara ikram edildi.

Törene, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Roma merkezli NATO Savunma Kolejinde görevli Türk subaylar, büyükelçilik yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Malta'da tarihi şehitlikte tören yapıldı

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Kayaoğlu ile vatandaşlar, şehitlikteki anıta çelenk ve kabirlere çiçek bırakıp dua etti.

Kaynak: AA
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