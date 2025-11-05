Büyük Mısır Müzesi Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

GİZA, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde bulunan Büyük Mısır Müzesi salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın en geniş arkeolojik eser koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, tarihi mirasın korunmasına yönelik yüksek teknolojili bir merkez olarak öne çıkıyor. Müzenin ana galerisinde, daha önce depolarda muhafaza edilen binlerce antik eser ilk kez sergileniyor. Çocuk Kral Tutankamon'un mezarından çıkarılan toplam 5.992 eserin tamamı da bu galerilerde yer alıyor.