Büyük Mısır Müzesi'nin Açılış Tarihi 1 Kasım Olarak Belirlendi

KAHİRE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış tarihinin 1 Kasım olarak belirlenmesini onayladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ilgili bakanlıklara ve yetkililere, dünyanın dört bir yanından resmi katılımın beklendiği açılış töreni için hazırlık yapmaları talimatını verdi.

İlk olarak 3 Temmuz olarak planlanan açılış, İsrail ile İran arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.

Giza piramitlerinin yakınında bulunan Büyük Mısır Müzesi yaklaşık 500.000 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre, tek bir uygarlığa ait dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olan bu müzede yaklaşık 57.000 eser sergilenecek.