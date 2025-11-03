Haberler

Büyük Mısır Müzesi Ankara'da Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği, Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Wael Badawi, müzenin insanlığa medeniyeti koruma amacıyla bir hediye olduğunu vurgulayarak, etkinliğin önemine dikkat çekti.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'nin ev sahipliğinde Elçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Büyük Mısır Müzesi'nin 1 Kasım'da düzenlenen resmi açılışına dair video gösterimiyle başladı. Büyükelçi Badawi, yaptığı konuşmada, müzenin açılışını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Badawi, Büyük Mısır Müzesi'nin, Mısır'ın insanlığa medeniyeti korumaya yönelik bir hediye olduğunu anlattı.

Büyük Mısır Müzesi'nin toleransı ve karşılıklı anlayışı temsil edeceğini vurgulayan Badawi, müzenin barış, medeniyet ve kültürel etkileşim arasında da bağlantı olacağını ifade etti.

Badawi, müzenin Mısır'daki Firavunluk dönemine ait eserlerin sergilendiği bir yer olmasının ötesinde insanların ziyaret ederek araştırma yapabileceği ve öğrenebileceği bir yer olduğuna dikkati çekti.

Müzede çocuklara ayrılan özel bir kısım da olduğunu aktaran Badawi, böylece çocukların burayı ziyaret ederek Mısır medeniyeti hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Bilkent Üniversitesinde eski öğretim üyesi olan ve uluslararası tur rehberliği yapan yazar Murat Özsoy da Büyük Mısır Müzesi'ne ilişkin sunum yaptı.

Özsoy, açılışın yarın gerçekleştirileceğini belirterek, 4 Kasım 1922'de "Altın Kral" Tutankhamun'un mezarının keşfedilmesi dolayısıyla bu günün Mısır ve insanlık için önemli bir tarih olduğuna işaret etti.

Büyük Mısır Müzesi'nin dünyadaki en büyük müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Özsoy, buranın inşa sürecine, müzede sergilenen eser ve alanlara dair detaylı bilgiler verdi.

Büyük Mısır Müzesi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Kahire'nin batısında, Giza Piramitleri'ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi fikri, Mısır'ın eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılmıştı. 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından müzenin temeli atılmıştı. 2014'te Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla müzenin inşası yeniden hız kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon'un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde, Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.