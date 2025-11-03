Büyük Mısır Müzesi Ankara'da Kutlandı

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'nin ev sahipliğinde Elçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Büyük Mısır Müzesi'nin 1 Kasım'da düzenlenen resmi açılışına dair video gösterimiyle başladı. Büyükelçi Badawi, yaptığı konuşmada, müzenin açılışını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Badawi, Büyük Mısır Müzesi'nin, Mısır'ın insanlığa medeniyeti korumaya yönelik bir hediye olduğunu anlattı.

Büyük Mısır Müzesi'nin toleransı ve karşılıklı anlayışı temsil edeceğini vurgulayan Badawi, müzenin barış, medeniyet ve kültürel etkileşim arasında da bağlantı olacağını ifade etti.

Badawi, müzenin Mısır'daki Firavunluk dönemine ait eserlerin sergilendiği bir yer olmasının ötesinde insanların ziyaret ederek araştırma yapabileceği ve öğrenebileceği bir yer olduğuna dikkati çekti.

Müzede çocuklara ayrılan özel bir kısım da olduğunu aktaran Badawi, böylece çocukların burayı ziyaret ederek Mısır medeniyeti hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Bilkent Üniversitesinde eski öğretim üyesi olan ve uluslararası tur rehberliği yapan yazar Murat Özsoy da Büyük Mısır Müzesi'ne ilişkin sunum yaptı.

Özsoy, açılışın yarın gerçekleştirileceğini belirterek, 4 Kasım 1922'de "Altın Kral" Tutankhamun'un mezarının keşfedilmesi dolayısıyla bu günün Mısır ve insanlık için önemli bir tarih olduğuna işaret etti.

Büyük Mısır Müzesi'nin dünyadaki en büyük müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Özsoy, buranın inşa sürecine, müzede sergilenen eser ve alanlara dair detaylı bilgiler verdi.

Büyük Mısır Müzesi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Kahire'nin batısında, Giza Piramitleri'ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi fikri, Mısır'ın eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılmıştı. 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından müzenin temeli atılmıştı. 2014'te Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla müzenin inşası yeniden hız kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon'un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde, Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.