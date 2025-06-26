Büyük Menderes Nehri'nde Mahsur Kalan Çiftçi Vinçle Kurtarıldı

Büyük Menderes Nehri'nde Mahsur Kalan Çiftçi Vinçle Kurtarıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, traktörüyle Büyük Menderes Nehri'nden geçmek isteyen çiftçi B.Y., su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çiftçiyi vinçle kurtardı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.Y., vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi. Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı. B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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