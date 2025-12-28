Aydın-Büyük Menderes nehri kirlilik nedeniyle yine siyaha büründü

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun renginin yine siyaha döndüğünü söyledi. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarından gelen kara atık sular ile jeotermal işletmelerden kaynaklandığını belirten Sürücü, "Bu durum nehrin beslediği Bafa Gölü'ndeki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Batı Anadolu'nun en büyük nehri olan 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, kirlilik nedeniyle yine siyaha büründü. Muğla ile Aydın sınırında bulunan Bafa Gölü'nü de besleyen nehirdeki kirlilik, bölgedeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor. Yılın belirli dönemlerinde balık ölümlerine yol açan kirlilik, geçimini balıkçılıkla kazanan esnafa da zarar veriyor.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHDİT ALTINDA'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili yetkili kurumların bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. Kirliliğin Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan endüstriyel işletmelerden kaynaklandığını belirten Sürücü, "Özellikle zeytinyağı fabrikaları kara atık sularını arıtmadan direkt nehre veriyor. Bafa Gölü'ne de bu kara ve köpüklü sular gidiyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum bölgedeki halk sağlığını ve biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor" dedi.

'DENETİMLER YETERLİ DEĞİL'

Yukarı Menderes Havzası'ndan gelen nehir suyu üzerinde de inceleme yaptıklarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Sürücü, "Söke OSB'deki büyük fabrikaların hemen arkasındaki doğal kanallara bırakılan suların renklerinin fabrikanın üretimine göre aktığını gördük. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlerine uyup uymadığı konusundaki denetimler ve yaptırımların yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Eğer denetimler yapılıyorsa bunun sadece fabrikaların içinde değil, asıl doğaya saldıkları kanallarda, balıkların ölümüne yol açan Bafa Gölü'ne giren sularda yapılması gerekir. İşletmeler takip edildiğinde atık suların nereden geldiği kolaylıkla bulunacaktır" diye konuştu.

'TARİHİ TAŞKÖPRÜ İÇİN ACİLEN YÜZER BARİYER SİSTEMİ KURULMALI'

Bölgenin kanayan yarası haline gelen tarihi Taşköprü'nün arkasına yine plastik atıklar ve ağaç kütüklerinin dolmaya başladığını ifade eden Sürücü, şöyle devam etti:

"Gelen yağmurlarla birlikte buradaki çöp kütlesi daha da genişleyecek ve su seviyesi yükselince, köprünün üzerinden geçerek Bafa Gölü'ne ve Ege Denizi'ne ulaşacak. Taşköprü'nün arkasına acil olarak çöpleri toplayacak yüzer bariyer sisteminin kurulması gerekiyor. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere, ilgili tüm kurumların doğru yerlerde ve bilimsel metotlarla denetimlerini yapması, sınır değerlerine uymayan kirleticiler hakkında gerekli yaptırımları uygulaması lazım."