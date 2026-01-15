Haberler

"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile yapısının toplumsal huzur ve istikrarı açısından taşıdığı önemi odağına alan ve uluslararası platformda yankı uyandıran sergi, 22 Ocak'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü sanatçı Yasemin Darbaz Karaca'nın üstlendiği sergi, ailenin varlığını sürdürmesini tehdit eden bazı temel sorunları hikayeleştirerek, güçlü aile bağlarının önemini etkileyici bir anlatımla ele alıyor.

Etkileşimli yapısıyla dikkati çeken sergi, ziyaretçilerine, aile olgusunu sanatsal bir perspektiften yeniden düşünme imkanı sunuyor.

Değişen demografik dönüşümü çarpıcı örneklerle ön plana çıkaran sergide, Gazze'deki insanlık dramına dair yaşanan göçü resmeden bir bölüm de yer alıyor.

"Uluslararası Aile Forumu'nda ilk kez ziyarete açıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı kapsamında, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen sergi, Uluslararası Aile Forumu'nda ilk kez ziyarete açılmıştı.

26 ülkeden aileden sorumlu bakanın katıldığı forum kapsamında sergiye uluslararası düzeyde yoğun ilgi gösterilmişti.

Forumun kapanış programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı sergiyi ziyaret etmişti.

