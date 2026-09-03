BURULAŞ Ağustos'ta 21 Milyon 150 Bin Yolcu Taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, ağustosta 21 milyon 150 bin yolcu taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, BURULAŞ'ın ağustos ayı ulaşım istatistikleri, otobüslerden 13 milyon 867 bin, raylı sistemlerden ise 7 milyon 283 bin yolcunun yararlandığını gösteriyor.

Günlük ortalama yolcu sayısı otobüslerde 447 bin 346, raylı sistemlerde 234 bin 943 olarak gerçekleşti.

5,6 milyon yolcu indirimli ulaşımdan yararlandı

Ağustos ayında tam abonman kullanan 272 bin 920, öğrenci abonmanı kullanan 110 bin 806 yolcu taşındı.

Otobüslerde 765 bin 672, raylı sistemlerde 709 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 475 bin 346 indirimli aktarma gerçekleştirildi. Öğrenci indirimiyle yapılan biniş sayısı otobüslerde 2 milyon 636 bin 608, raylı sistemlerde 1 milyon 514 bin 204 olmak üzere toplam 4 milyon 150 bin 812'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinin sübvansiyonuyla toplam 5 milyon 626 bin 158 yolcu toplu ulaşım hizmetinden indirimli yararlandı. "Ne kadar gidersen o kadar öde" uygulaması kapsamında ise 803 bin 94 kez iade yapıldı.

BURULAŞ, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da tüm vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sundu.

Bursa Otobüs Terminali'nden 1 milyon 254 bin 685 yolcu geçti

Raylı sistemlerde BursaRay'ı 6 milyon 811 bin 14, T1 tramvay hattını 179 bin 887, T2 tramvay hattını 214 bin 726, T3 tramvay hattını ise 77 bin 630 kişi kullandı. Gece seferlerinden 2 bin 560'ı BursaRay, 3 bin 140'ı otobüs olmak üzere toplam 5 bin 700 yolcu yararlandı.

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımı hizmeti veren Bursa Deniz Otobüslerini (BUDO) 81 bin 235 kişi tercih etti.

Terminalden Yenişehir Havalimanı'na ulaşım sağlayan 80T hattında bin 667 yolcu taşınırken, Bursa Otobüs Terminali'nden 1 milyon 254 bin 685 yolcu geçti.

Otoparklarda 380 bin 184 parklanma gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki cadde üzeri ücretsiz açık otoparklarda 32 bin 402, ücretli açık otoparklarda 94 bin 110 olmak üzere toplam 126 bin 512 parklanma yapıldı. Ücretsiz kapalı otoparklarda 62 bin 298, ücretli kapalı otoparklarda ise 191 bin 374 parklanma gerçekleşti.

Böylece ağustosta otoparklarda toplam 380 bin 184 parklanma kaydedildi.

BursaKart işlemlerinde ise kişiselleştirme ofislerinde 60 bin 279, internet ve mobil kanallarda 654 bin 20, mobil araçlarda 141 işlem gerçekleştirildi.

"Önceliğimiz kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, BursaRay'a 20 yeni hafif raylı sistem aracı kazandırılacağını bildirdi.

Biba, kesintisiz, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, Bursa'nın toplu ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla kapsamlı planlama ve strateji doğrultusunda yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

Araç filosunu gençleştirmeye, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla fiziki şartları iyileştirmeye ve ulaşım alternatiflerini artırmaya çalıştıklarını aktaran Biba, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli yolculuk yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA