Üye Girişi
Haberler

Bursluluk sınavında kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bursluluk sınavına giderken kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına okul önünde duran polis ekipleri yetişti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi.

Gaziantep'te bursluluk sınavına giderken kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına okul önündeki polis ekipleri yetişti.

Gaziantep'te binlerce öğrencin ter döktüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İOKBS) öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bursluluk sınavına girmek üzere Adile Altınbaş Ortaokulu'na giden öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Nizip Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title