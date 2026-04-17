İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için giriş yeri belgelerini e-Okul sisteminde erişime açtı. Öğrenciler ve veliler, sınav bilgilerine ulaşabilecek.

Resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek. Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki 'öğrenci sınav bilgileri' ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
3. Lig'de 'çıkan son takım ve düşecek 5 ekip' belli oluyor

Şampiyon olacak son takım belli oluyor
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursaspor'a yarım milyon lira ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu

1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
3. Lig'de 'çıkan son takım ve düşecek 5 ekip' belli oluyor

Şampiyon olacak son takım belli oluyor
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor