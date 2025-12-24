Haberler

"Bursevi'nin İzinde" belgeseli TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan 'Bursevi'nin İzinde' belgeseli, 28 Aralık'ta TRT 2'de yayımlanacak. Belgeselde, Bursevi'nin düşünce dünyası ve medeniyet mirasına katkıları izleyiciyle buluşturulacak.

Müfessir, şair İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan "Bursevi'nin İzinde" belgeseli, 28 Aralık'ta saat 19.00'da TRT 2'de yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, asırları aşan hikmeti, kalemi ve manevi derinliğiyle öne çıkan, çok sayıda eseriyle medeniyeti şekillendiren Bursevi'nin düşünce dünyası izleyiciyle buluşacak.

Alim, arif ve sanatkar kimliğiyle gönülleri inşa eden Bursevi, vefatının 300. yılına özel hazırlanan yapımla yeniden hayat bulacak.

Belgesel, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel gösterimle eş zamanlı ekranlara gelecek.

İzleyiciyi medeniyet mirasının köklerine davet ediyor

İstanbul'dan Üsküp ve Bursa'ya uzanan ve bu kadim şehirlerde derin izler bırakan bir yaşamın izini süren yapım, izleyiciyi bir medeniyet mirasının köklerine davet ediyor.

Alanında uzman kıymetli isimlerin yorumlarıyla zenginleştirilen belgeselde Prof. Dr. Ali Namlı, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Hayrettin Eldemir, Prof. Dr. Mehmet Öncel, Prof. Dr. Metin İzeti, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Prof. Dr. Mustafa Kara, Nurdan Şahin ve Prof. Dr. Süleyman Baki'nin değerlendirmeleri yer alıyor.

Uzman isimlerin katkıları, Bursevi'nin asırları aşan tasavvufi mirasını bugünün perspektifinden yeniden yorumlayarak yapıma akademik ve manevi bir derinlik kazandırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
