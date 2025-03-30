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Bursalılar Bayram Namazında Camileri Doldurdu

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Bursa'da binlerce vatandaş bayram namazı kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük camilerde saf tutan Bursalılar, vaaz dinleyip namaz sonrası bayramlaştı.

Bursalılar bayram namazında camileri doldurdu

BURSA - Bursa'da binlerce vatandaş bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Bursalılar bayram namazı için Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Bursalılar Bayram Namazında Camileri Doldurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Güncel
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