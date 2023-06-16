Hırsızları tebrik eden Bursalı Şener Şen: 'Ben bile bu kadar hızlı çalıştıramıyorum'. Binmesiyle çalması bir oldu, güvenlik kamerasını izleyen araç sahibi şok oldu

Bursalı Şener Şen'in minibüsünü böyle çaldılar

Hırsızları tebrik eden Bursalı Şener Şen: "Ben bile bu kadar hızlı çalıştıramıyorum"

Binmesiyle çalması bir oldu, güvenlik kamerasını izleyen araç sahibi şok oldu

BURSA - Bursa'da gıda işiyle uğraşan 39 yaşındaki Şener Şen'in işyerinde kullandığı minibüsü bir dakika içinde hırsız tarafından çalındı. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüleri izleyen ve şok olan Şener Şen, "Arkadaşı tebrik ederim ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde gıda işiyle uğraşan 39 yaşındaki Şener Şen, akşam saatlerinde işinin bitmesiyle ekmek teknesi olan alıp Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'ndeki evine döndü. Aracını çalınma korkusuyla güvenlik kamerasının olduğu yere park eden Şener Şen, daha sonra evine girdi. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Hemen çevredeki güvenlik kameralarına bakan Şen'in korktuğu başına geldi. Gece saatlerinde gelen bir kişinin aracını rahatlıkla açtığını ve bir dakikada çalındığını gören Şen, durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, büyük mağduriyet yaşayan Şen, "Arkadaşı tebrik ederim, ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim" dedi. Mağdur adamın tek istediği ise ekmek teknesi olan aracının bulunması.