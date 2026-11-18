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BURSA'da bir kadın, trafiği durdurarak araçlara saldırdı. Kadının araçları yumruklayıp tekmelediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkarak trafik akışını kesen bir kadın, durdurduğu araçlara saldırdı. Araçları yumruklayıp tekmeleyen kadının o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının trafikte ilerleyen araçları durdurup, yanına giderek kaportaya vurduğu ve tekme attığı anlar yer aldı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirirken, kadın bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı