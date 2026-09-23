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Bursa Yıldırım'da kaza güvenlik kamerasına yansıdı, elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

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Bursa Yıldırım'da kaza güvenlik kamerasına yansıdı, elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete ve oto kurtarıcıya çarptığı kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; polis inceleme başlattı.

BURSA'da, sürücüsü Ç.S.'nin kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrikli bisiklete ve oto kurtarıcıya çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Ç.S.'nin kontrolünden çıkan 16 BF 268 plakalı hafif ticari araç, savrulup önünde ilerleyen elektrikli bisiklete, ardından da yol kenarında arızalı bir otomobili yüklemeye çalışan oto kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin adı öğrenilemeyen sürücüsü, araçla birlikte metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde elektrikli bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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