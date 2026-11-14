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Bursa Yıldırım'da kamyonete çarpan taksinin şoförü hafif yaralandı

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Bursa Yıldırım'da kamyonete çarpan taksinin şoförü hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da kamyonete çarpan taksinin şoförü hafif yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada hafif yaralanan taksi şoförü ambulansta ayakta tedavi edilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki kamyonete çarptı. Taksi şoförünün hafif yaralandığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Seyfi T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 T 0984 plakalı taksi, 16 FAF 94 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyfi T., sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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