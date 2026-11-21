Bursa Yıldırım'da evin duvarına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Akçağlayan Mahallesi'nde bir evin duvarına çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak'ta, Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emircan M, Vatan Y. ve Caner A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA